Özbekistan’da Türk sermayeli 59 yeni şirket kuruldu

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi, ülkenin Ocak-Mart 2018 dönemiyle ilgili ekonomik ve sosyal verileri açıkladı. Verilere göre, Özbekistan’da kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı 1 Nisan 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 13,3’lük artışla 5815 oldu.

İMALAT SANAYİSİNDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Yabancı sermayeli şirketler en çok imalat sanayisinde faaliyet gösterdiği, bu sektördeki şirketlerin sayısı 2511 olduğu açıklandı. Toptan ve perakende ticaret sektöründe faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirket sayısı 1142 olarak belirlendi.

76 FİRMAYLA RUSYA ÖNE ÇIKTI

Özbekistan’da 2018 yılının ilk 3 ayında yeni kurulan uluslararası sermayeli şirket ve şube ile iştirak sayısı 387 oldu. Bu dönemde kurulan şirketlerde 76 firmayla Rusya öne çıktı. Rusları, 73 şirketle Güney Kore izlerken, 59 yeni şirketle Türkiye üçüncü sırayı aldı. Yeni şirketlerin 55’inin sermayesi Kazakistan’dan, 53’ünün sermayesi ise Çin’den geldi.