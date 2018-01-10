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Özbekistan'da yeni savunma doktrini kabul edildi

Özbekistan'ın yeni kabul ettiği savunma doktrinine göre yurt dışındaki operasyonlara asker göndermeyecek, ülkesinde yabancıların askeri üs kurmasını kabul etmeyecek.

AA | 10.01.2018 - 13:25..
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Özbekistan'da yeni savunma doktrini kabul edildi

Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, geçen yıl sonunda ülke parlamentosunun alt kurulu olan Yasama Meclisi ile Senato Genel Kurulu tarafından görüşülerek kabul edilen Savunma Doktrini'ne ilişkin yasayı imzaladı. Yasa, resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe konuldu.

ASKERİ ÜSLERE İZİN YOK

Savunmacı bir nitelik taşıyan yeni doktrine göre, Özbekistan, yurt dışındaki operasyonlara asker göndermeyecek, kendi topraklarında yabancı ülkelerin askeri üslerine yer vermeyecek ve herhangi bir askeri-siyasi ittifak ve koalisyondan uzak duracak.

Özbekistan savunma politikasının temel yaklaşım ve yönlerini ortaya koyan doktrin, ülkedeki silahlı kuvvetlerin görevlerini, askeri-sanayi sektörünün geliştirilmesi dahil ülkenin savunmasına yönelik askeri ve ekonomik teminatın temellerini belirliyor.

ASKERİ TEÇHİZATLARDA MODERNİZASYON ÖNGÖRÜLÜYOR

Savunma doktrini, askeri birliklerin modern silah ve askeri teçhizatlarla yeniden donatılmasını, ulusal askeri-sanayinin kurulmasını, silahlı kuvvetlerin yapısının geliştirilmesini ve askerlerin sosyal desteklenmesini içeriyor.

Özbekistan'ın şeffaf ve açık dış politikasını, yakın komşularıyla yapıcı ilişkilerin geliştirilmesinin öncüllüğünü belirleyen doktrin, ayrıca ulusal savunma politikası şeffaflığının sağlanmasını, diğer devletlerle olan askeri-siyasi ilişkiler, güvenlik ve savunma alanlarındaki işbirliğinin güçlendirmesini amaçlıyor.

BÖLGEDEKİ TEHDİT GÖZ ÖNÜNE ALINARAK HAZIRLANDI

Senato Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Farruh Dadahocaev, yasanın kabul edilmesine ilişkin daha önce senatoda yaptığı konuşmasında, savunma doktrininin dünyada ve bölgedeki durum ve dinamiği, yükselen tehdit ve zorluklar ile ülkenin öncelik ve imkanlarını dikkate alarak hazırlandığını belirtmişti.

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