Özbekistan'dan Erdoğan'ın ziyareti için klip

Ankara'da hamile gelininin evde beslediği köpeğe kızan kişi, tartıştığı gelinini ve köpeğini bıçakladı, ardından aynı bıçakla kendisini yaraladı.

Avustralya'nın en yaşlı bilim insanı olan 104 yaşındaki David Goodall mutlu olmadığı gerekçesiyle yaşamına son vermek istediğini açıkladı.

İBB Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, GAP İdaresi'na bağlı Çok Amaçlı Toplum Merkezleri'nde kadınlar tarafından üretilen ürünlerin satışa çıkarıldığı serginin açılışını yaptı.

Kayserispor teknik direktörü Marius Sumudica, Türkiye'de çalışan tek yabancı teknik direktör olduğunu ve bunun kolay olmadığını söyledi.

Sumudica: Türkiye'de tek kaldım bu kolay değil

İBB’nin ev sahipliğinde bu yıl üçüncü kez düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde kapılarını açtı.

Sinop'ta ırmağa giren iki kardeş akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu 2 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı.

1 4 parti daha ittifak yaptı AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'dan sonra; CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti de ittifak için anlaştı.

2 CHP, Ali Babacan'a adaylık teklifi götürdü Abdullah Gül ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan'dan aday olmasını istedi.

3 Süper Lig ikincisi için Devler Ligi artık daha kolay Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken şampiyonluk kadar Şampiyonlar Ligi'ne katılmak da önem kazandı. Bu sene değişen formatla lig ikincisini ön eleme turlarında daha kolay rakipler bekliyor.

4 Fatih Erbakan'dan SP yönetimine sert sözler Fatih Erbakan, CHP ile ittifak içerisinde olan Saadet Partisi yöneticilerinin Milli Görüş'ü temsil edemeyeceğini söyledi.

5 Bülent Arınç'ın aklındaki Erdoğan anketi Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde ne olursa olsun kazanacağını söyledi. Arınç'a göre diğer adayların Erdoğan'ın karşısında ikinci tura kalacak gücü yok.

6 Haydar Baş vaatlerini açıklamaya başladı 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde partisinin iktidara geleceği hayalini kuran Baş, asgari ücreti 5 bin liraya çıkaracağını söyledi.