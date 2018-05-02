Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak için geçtiğimiz günlerde Özbekistan'a gitmişti.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan, Özbek basınında geniş yer buldu.
Özbekistan'dan Erdoğan'ın ziyareti için klip VİDEO
"BUZLAR BİR DAHA ASLA DONMAYACAK"
Ziyaret sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan için klip hazırlandı. Erdoğan'ın ülkede bulunduğu süre zarfında çekilen görüntülere yer verilen klip, Mirziyoyev'in basın servisi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Paylaşılan görüntülerde,"İlişkide sonu donmayla sonuçlanan bir soğuma safhası vardı. Bu buz eridi ve bir daha asla donmayacak." ifadelerine yer verildi.