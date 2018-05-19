Özcan Deniz bebeğinin fotoğrafını paylaştı

Bir süredir birlikte olduğu Feyza Aktan ile mart ayında hayatını birleştiren ünlü sanatçı Özcan Deniz hayatının en mutlu günlerini yaşıyor.

KENDİ SAYFASINDAN ANLAMLI MESAJ

Özcan Deniz kendi doğum gününde 20 gün önce doğan oğluyla olan fotoğrafını paylaştı. Kendi Instgram sayfasından paylaşım yapan Deniz, fotoğrafın altına ise anlamlı bir yazı paylaştı.

Oyucu Özcan Deniz FOTO GALERİ

"İYİ Kİ DOĞDUK"

Deniz, "Bugün doğum günüm. Seninle her göz göze gelip, cennet kokun ciğerlerimi doldurduğunda dilimden hep şükürler dökülüyor en güzel hediyem. Allah karşına kötü insanlar çıkarmasın demeyeceğim. Yanlışlardan, zorluklardan uzak tutsun demeyeceğim. Bunları yaşayacaksın çünkü hayatın kuralı bu. Gerekli bir kuraldır. Sana hayatı yaptığın yanlışlar, yaşadığın zorluklar, karşılaştığın kötü insanlar öğretecektir. Baban olarak duam ve çabam bunlar karşısında güçlü, dayanıklı ve zeki olman olacak hep. Bunları buraya yazıyorum çünkü kaybolmayacak bu yazdıklarım ve aklın erdiği andan itibaren hep karşına çıkacak, okuyacaksın. Unutma ki şartlar ne olursa olsun ben hep yanında olacağım. Gücüm yettiğince, aklım erdiğince sana son nefesime kadar fiziken, ruhen eşlik edeceğim. Sana yanlış seçimler yaptığını düşündüğünde doğrunun ve yanlışın göreceli olduğunu, tıkandığında hep bir çıkış yolunun bulunduğunu, zihnini hep açık tutman gerektiğini, her durumda bakış açını değiştirip durumu başka açılardan da görmen ve kararlarını öyle vermen gerektiğini, bir zorlukla karşılaştığında yeryüzünde herhangi bir insan o zorluğu aşmışsa senin de aşabileceğini, öğrenmekten ve de düşünmekten yoksun olmaman gerektiğini, uzaklarda dahi olsan aile birliğine önem vermen gerektiğini, gerçek dostlukları önemsemeni, aşkı bulduğunda üçüncü şahıslara kulak asmadan doya doya yaşaman gerektiğini, senin yaşam enerjini yok edecek, hiçleştirecek insanlardan kim olursa olsun uzak durman gerektiğini, sahiplenmekle kölelik, bağlanmakla bağımlılık arasındaki farkın ne olduğunu, kadınlara saygılı ve zarif olman gerektiğini, kimseyi ayıplamaman ve şekilci olmaman gerektiğini, en yok zamanında dahi çalmaman ve çalışarak kazanman gerektiğini, hayallerini büyük tutup onları gerçekleştirmekten korkmaman gerektiğini, şöhrete ve paraya köle olmaman gerektiğini, cimri olmaman ama seni yoksullaştıracak kadar da bonkör olmaman gerektiğini, yokluğun içinde öğrenecek çok şey olduğunu, kaba kuvvetin zayıf insanların işi olduğunu, ama sana uygulandığında da karşılığını vermeye hazır olman gerektiğini, hayvanları ve doğayı sevmeni, sanatı ve bilimi önemsemeni, daha birçok hayat tecrübemi sana ömrüm yettiğince öğretmeye çalışacağım. Tek duam bu. Seni çok seviyorum. İyi ki doğduk." ifadelerini kuallandı.