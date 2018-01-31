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Özcan Deniz hamile sevgilisiyle yemekte

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile yemek yerken görüntülendi.

Haber Merkezi | 31.01.2018 - 09:10..
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Özcan Deniz, yaklaşık 6 aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan'ı yemeğe çıkardı. Çift, birlikte mutluluk pozu verdi.

Ünlü sanatçı Özcan Deniz'in geçtiğimiz hafta eski sevgilisi Buse Narcı ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ayrı ayrı bir sitenin giriş kamerasına yakalanan ikili 'Aşk yok, bir yıldır görüşmüyoruz' açıklamasını yapmıştı.

Özcan Deniz ve sevgilisi Feyza Aktan

Özcan Deniz hamile sevgilisiyle yemekte

Çıkan haberlerin ardından Feyza Aktan ve Özcan Deniz'in arasının açıldığı iddia edilmişti. Özcan Deniz ve müstakbel eşi Feyza Aktan, önümüzdeki günlerde nikah masasına oturacak.

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