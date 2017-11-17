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Özcan Deniz'i uçak yolculuğu hasta etmiş

Özcan Deniz başrolünü üstlendiği, Star TV'deki 'İstanbullu Gelin'in setinde bir ay önce bayılmış, hastaneye kaldırılmıştı.

17.11.2017 - 10:42
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FF

Ünlü oyuncu ve şarkıcı, rahatsızlandıktan sonra 4 aylık hamile olan sevgilisi Feyza Aktan ile düğün tarihini ertelemişti. Özcan Deniz'in hastalığının nedeni günler sonra ortaya çıktı.

BEYNİNE OKSİJEN GİTMEDİ

Özcan Deniz'in, yaptığı bir uçak seyahatinde, havadaki basınç nedeniyle beynine oksijen gitmemesi üzerine vücudunun reaksiyon gösterdiği konuşuluyor.

SAĞLIK EKİPLERİ SETTE BEKLİYOR

Sık sık başı dönen, buna bağlı olarak midesi bulanan Özcan Deniz için sette ambulans ve doktor bekliyor. Kendisini kötü hissettiğinde çekime ara veriliyor.

DOKTORLARI DİNLEMİYOR

Doktorunun ''Bir ay dinlenmen şart'' dediği Özcan Deniz, günde 10 saat çalışıyor.

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