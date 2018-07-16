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Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül cenazede barıştı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in babası Sadık Deniz hayatını kaybetti. Deniz'i bu zor gününde, uzun zamandır küs olduğu bilinen Mahsun Kırmızıgül yalnız bırakmadı.

Haber Merkezi | 16.07.2018 - 11:44..
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Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül cenazede barıştı

Özcan Deniz'in babası Sadık Deniz, Zekeriyaköy Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dün Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenazeye katılanlar arasında Özcan Deniz'in eski dostu Mahsun Kırmızıgül de vardı.

Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül cenazede barıştı

ZOR GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI

Uzun zamandır küs olduğu bilinen Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül, cenazede bir araya geldi. Vefa örneği gösteren Mahsun Kırmızıgül’ün aksine cenazeye başka ünlü ismin katılmaması dikkat çekti.

Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül cenazede barıştı

ARALARI KÖTÜYDÜ

Yıllardır küslükleriyle bilinen ikilinin arasında sık sık çekişmeler yaşanıyordu. 2015 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün, Deniz'in yönettiği ''Sevimli Tehlike'' adlı filmin galasına katılmaması aralarını iyice açtı. Olayın ardından Deniz; ''Bu geniş yürekli arkadaşlarım hala kompleksi ile boğuşan dostlara örnek olsun. Samimiyet in, hasetlik out" mesajı yayınlamıştı.

Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül cenazede barıştı

EŞİ TESELLİ ETTİ

Özcan Deniz, camide babasının tabutunun başına gelerek bir süre tabuta sarılıp, ağladı. Feyza Aktan eşinin omzuna yaslanarak teselli etmeye çalıştı.

Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül cenazede barıştı

Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül cenazede barıştı

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