Özcan Deniz'e müstakbel eşten gala krizi

Özcan Deniz'in başrolünde olduğu 'Öteki Taraf'ın galası geçen hafta yapılmıştı. Galaya Deniz'in bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı oyuncu Afra Saraçoğu da geldi.
ÖZCAN DENİZ ZOR SAKİNLEŞTİRDİ
Galada Özcan Deniz'in evlilik hazırlığı yaptığı, 4,5 aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan (25) yoktu. Ama adının geçen yıl aşk dedikodusuna karıştığı oyuncu Afra Saraçoğlu (20) vardı.
Feyza Aktan, Afra'nın galaya katıldığını duyunca kıskançlık krizine girip kıyameti kopardı. Özcan Deniz müstakbel eşini zor sakinleştirdi.