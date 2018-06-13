Özcan Deniz'in aile tatili

10 yılda yoksulluğu en çok azaltan ülke Türkiye

Özcan Deniz, eşi Feyza Aktan ile Göcek'te tatil yapıyor.

Ankara'da lüks plazadan atlayarak intihar ettiği iddia edilen üniversite öğrencisi Şule Çet'in vücudunda boğuşma izleri olduğu belirlendi.

1 Dünyanın yoksulluğu en çok azaltan ülkesi Türkiye Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, dünya bankasının 2017 yılındaki ekonomi raporunu açıkladı. Rapora göre Türkiye, son 10 yılda yoksulluğu en çok azaltan ülke konumunda.

2 CNN Türk'te Şirin Payzın'ın görevine son verildi Ne Oluyor programıyla izleyiciyle buluşan Şirin Payzın'ın kanaldaki görevi son buldu.

3 Kim ile görüşen Trump'tan dostluk vurgusu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşen Trump, tarihte daha önce de görüldüğü gibi düşmanların bir gün dost olabileceğini söyledi.

4 Gece bekçileri Ankara'da ilk mesaiye başladı Özel Harekat ekipleri tarafından 5 haftalık eğitimden geçirilen gece bekçileri, Ankara'da göreve başladı.

5 Sudan'ın sıkıntısı büyük: Altın üretimi arttı 2018'in ilk çeyreğinde 36,5 ton altın üreten Sudan, bir yandan sevinirken bir yandan da artan kaçakçılıkla uğraşıyor.

6 Robert küfür etti, Trump "IQ'su düşük" dedi Kendisine küfür eden Robert De Niro'ya Twitter'dan cevap veren Trump, "Filmlerde gerçek boksörlerden kafasına çok fazla yumruk yemiş" ifadelerini kullandı.