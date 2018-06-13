Özcan Deniz'in aile tatili

Ünlü oyuncu Özcan Deniz, eşi Feyza Aktan ve oğlu Kuzey ile sezonu Göcek'te açtı. Deniz Ailesi kaldıkları otelin restoranında görüntülendi.
HAVA YAĞMURLU OLUNCA ODALARINA GEÇTİLER
Plaja inmek için hazırlanan ikili, havanın yağışlı olması sebebiyle yemeklerini yedikten sonra dinlenmek için kaldıkları otelin yolunu tuttu. Ailece ilk tatillerine çıkan ikili, bütün günü bebekleriyle odada geçirdi.
"DİLİMDEN HEP ŞÜKÜRLER DÖKÜLÜYOR"
Geçen mart ayında Feyza Aktan ile hayatını birleştiren Özcan Deniz, nisan ayında baba oldu. 46 yaşında babalık duygusunu tadan oyuncu oğluna karşı duygularını ''Seninle her göz göze gelip, cennet kokun ciğerlerimi doldurduğunda dilimden hep şükürler dökülüyor. En güzel hediyemsin'' diyerek dile getirmişti.