Özcan Deniz'in nikah fotoğrafı

Özcan Deniz, hamile sevgilisi Feyza Aktan ile geçtiğimiz hafta Zekeriyaköy’de bulunan villasında evlendi. Basına kapalı gerçekleşen törene sadece çiftin yakın çevresinin katıldığı öğrenildi.

GELİN BEYAZ YERİNE SİYAH GİYDİ

Günler sonra Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın nikahından ilk görüntü ortaya çıktı. Nikah töreni için Özcan Deniz siyah şık bir takım elbise tercih ederken, 7.5 aylık hamile olan eşi Feyza Aktan da siyah bir elbise giymesi dikkatlerden kaçmadı.

İkili basın mensuplarının dışarıda beklediklerini öğrenince evlerinin terasından el sallayarak selam verdi.

Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın nikah töreni ViDEO