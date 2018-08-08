taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.161
USD
5,2505
EURO
6,0977
ALTIN
204,55
PETR
74,4700

Özcan Yeniçeri: Böyle sünepe yerde durmam

İYİ Parti'den istifa eden Özcan Yeniçeri, partinin pasif bir durumda olduğunu öne sürdü.

Haber Merkezi | 08.08.2018 - 02:06..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Özcan Yeniçeri: Böyle sünepe yerde durmam

İYİ Parti kurucularından Özcan Yeniçeri, Yusuf Halaçoğlu ve Nevzat Bor ile birlikte istifa etti. İstifasının ardından Habertürk'te Teke Tek programına katılan Yeniçeri, yaşadıklarını anlattı.

İYİ Parti'den neden istifa ettiğini anlattı VİDEO

KONUKLAR KAHKAHAYI PATLATTI

Yeniçeri, İYİ Parti'den neden istifa ettiniz? sorusuna verdiği cevapla stüdyoyu kahkahaya boğdu.

"Ben aktif ve enerjik birisiyim" diyerek söze giren Özcan Yeniçeri, "Benim gibi kabına sığmayan birini, böyle sünepe, ıbık, mıynıntı bir yerde tutamazsın" şeklinde konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AB İsrail'i tanımayan kuruluştan desteğini çekti

AB İsrail'i tanımayan kuruluştan desteğini çekti

21
Cocu: İlk yarı çok iyiydik

Cocu: İlk yarı çok iyiydik

11
Japonya açıklarında deprem

Japonya açıklarında deprem

1
Özcan Yeniçeri: Böyle sünepe yerde durmam

Özcan Yeniçeri: Böyle sünepe yerde durmam

7
Şanlıurfa’da 3 terörist yakalandı

Şanlıurfa’da 3 terörist yakalandı

1
Rize’de mevlit yemeğinden 33 kişi zehirlendi

Rize’de mevlit yemeğinden 33 kişi zehirlendi

2
İsrail açlık grevindeki Filistinli genci bıraktı

İsrail açlık grevindeki Filistinli genci bıraktı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM