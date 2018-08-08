Özcan Yeniçeri: Böyle sünepe yerde durmam

İYİ Parti kurucularından Özcan Yeniçeri, Yusuf Halaçoğlu ve Nevzat Bor ile birlikte istifa etti. İstifasının ardından Habertürk'te Teke Tek programına katılan Yeniçeri, yaşadıklarını anlattı.

İYİ Parti'den neden istifa ettiğini anlattı VİDEO

KONUKLAR KAHKAHAYI PATLATTI

Yeniçeri, İYİ Parti'den neden istifa ettiniz? sorusuna verdiği cevapla stüdyoyu kahkahaya boğdu.

"Ben aktif ve enerjik birisiyim" diyerek söze giren Özcan Yeniçeri, "Benim gibi kabına sığmayan birini, böyle sünepe, ıbık, mıynıntı bir yerde tutamazsın" şeklinde konuştu.