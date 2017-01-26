Özçivit-Evcen çiftine 2 milyon dolarlık balayı teklifi

Bir işadamının Burak Özçivit'e balayını Dubai ve Katar'da yapması için tam 2 milyon dolar teklif ettiği iddia edildi.

Ayrıca Dubai'deki geceliği 3 bin 500 lira olan Jumeriah Dar Al Masyaf ile Katar'daki geceliği bin 500 lira olan bir otel şimdiden rezerve ettirdi.





BALAYINI BİZDE YAP 2 MİLYON DOLAR AL

İkiliye rüya gibi bir balayı hediye etmeyi planlayan Arap girişimciler, Fahriye Evcen'le Burak Özçivit bu özel teklife 'evet' dediği takdirde ise ünlü çifte ayrıca 1'er milyon dolar da reklam ücreti verecek.

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Çiftin bu teklife ne cevap vereceği ise merak konusu oldu

