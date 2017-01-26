taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.517
USD
3,8589
EURO
4,1442
ALTIN
147,71
PETR
55,5600

Özçivit-Evcen çiftine 2 milyon dolarlık balayı teklifi

Oyuncu Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftine Araplar'ın ilgisi sürüyor. Ünlü çiftin düğünü Arap sponsorlar sıraya girdi.

26.01.2017 - 15:30
  1. Haberler
  2. Magazin

Bir işadamının Burak Özçivit'e balayını Dubai ve Katar'da yapması için tam 2 milyon dolar teklif ettiği iddia edildi.

Ayrıca Dubai'deki geceliği 3 bin 500 lira olan Jumeriah Dar Al Masyaf ile Katar'daki geceliği bin 500 lira olan bir otel şimdiden rezerve ettirdi.

Özçivit-Evcen çiftine 2 milyon dolarlık balayı teklifi

BALAYINI BİZDE YAP 2 MİLYON DOLAR AL

İkiliye rüya gibi bir balayı hediye etmeyi planlayan Arap girişimciler, Fahriye Evcen'le Burak Özçivit bu özel teklife 'evet' dediği takdirde ise ünlü çifte ayrıca 1'er milyon dolar da reklam ücreti verecek.

HENÜZ BİR CEVAP YOK

Çiftin bu teklife ne cevap vereceği ise merak konusu oldu

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Caner Erkin'den Asena Atalay'a çok sert cevap

Caner Erkin'den Asena Atalay'a çok sert cevap

335
Referandum tercihleri araştırması

Referandum tercihleri araştırması

339
Rusya'dan Trump'a yanıt

Rusya'dan Trump'a yanıt

68
Kılıçdaroğlu'ndan referandum tahmini

Kılıçdaroğlu'ndan referandum tahmini

847
Erbil'in 'Hipster' Kürtleri

Erbil'in 'Hipster' Kürtleri

198
Almanya'da Cem Özdemir'e tepki gösteren Türk taksici

Almanya'da Cem Özdemir'e tepki gösteren Türk taksici

200
Rıdvan Dilmen tepkilere cevap verdi

Rıdvan Dilmen tepkilere cevap verdi

312
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM