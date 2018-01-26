Özdemir İnce’den deneme tadında kitap: ‘Tersine Yazılar’

Özdemir İnce, duayen gazeteci ve yazar olmasının yanında iyi de bir şair. Bazen duygusal, bazen hırçın ama çoğu zaman sakin.

Kendisini Hürriyet Gazetesi’ndeki köşesinde takip ederdim, edebi tattaki yazılarını beğeniyle okurdum. Yazılarının sert olduğuna aldanmayın, soyadı gibi incedir kendisi tabiri caizse…

Geçtiğimiz günlerde Tekin Yayınevi etiketiyle raflarda yerini alan Tersine Yazılar’ı okuyunca geçmişin özlem dolu dehlizlerinde kayboldum.

Mersin’de 1936’da hayata merhaba diyen İnce, TRT’de televizyon metin yazarlığının yanı sıra basın sektöründe çeşitli görevlerde bulundu, yazılar kaleme aldı. Can Yayınları ve Telos Yayınları’nda editörlük, 2000- 2012 yılları arasında Hürriyet Gazetesi’nde, Nisan 2012 – 2014 Aydınlık Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaptı.

Özdemir İnce’nin şiir ve yazıları yirmi kadar yabancı dile çevrildi. Şiirleri Fransızca, Bulgarca, Yunanca, İtalyanca ve Makedoncada kitap olarak yayımlandı.

Edebiyat ve gazetecilik alanlarında birçok ulusal ve yabacı ödülü bulunan İnce, Mallarme Akademisi (Paris) ve Avrupa Şiir Akademisi (Lüksemburg) üyesidir. Şiir dışında deneme, eleştiri ve araştırma inceleme kitaplar da kaleme alan usta gazeteci, üretmeye devam ediyor.

İnce’nin “Ne Altın Ne Gümüş” adlı söyleşi kitabı da daha önce kitapseverlerle buluştu.

Özdemir İnce

HAYATA DAİR EDEBİ TATTA YAZILAR

Özdemir İnce’nin Tersine Yazılar kitabı, yazarın uzun yılların birikimin yeni bir ürünüdür. Yazar, daha önce çeşitli gazete ve dergilerde yazdığı yazılarını bu kitapta bir araya toplayarak, gelecek kuşaklara armağan olarak bıraktı.

Söz uçar, yazı kalır. Özdemir ince bunun farkında olacak ki, yazılarını ölümsüzleştirmek için Tersine Yazılar kitabını yazmayı uygun görmüş. Özdemir İnce toplam 130 yazının yer aldığı kitabında sadece günlük meselelerin boğucu atmosferinde kalmamış, aksine geniş bir yelpazede okurlarını sanat, edebiyat, politika ve düşünce hayatı üzerine gezintiye çıkartıyor.

Özdemir İnce’nin yazılarında keyif alacağınız edebi bir lezzet var. Hafızamızın en fazla 27 gün öncesi olaylarını hatırladığımızı gerçeğini düşündüğümüzde, kitaptaki yazılar sizlere unutmuş olduğunuz olguları hatırlatma görevini üstleniyor.

İnce, edebiyat ve sanat yazılarının dışındaTürkiye’nin yakın tarihine iz bırakmış ve hala tartışma konusu olan olayların dosyalarını da tozlu raflardan indiriyor.

Bir hafıza tazelenmesidir Tersine Yazılar.

Hatırlamak isteyenlere…

Yazar: Özdemir İnce

Yayınevi: Tekin Yayınevi

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2018

Türü: Yazılar

Syf: 320

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