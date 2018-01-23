Özdemir İnce'den yeni kitap

Usta gazeteci, yazar Özdemir İnce çeşitli gazetelerde uzun yıllar köşe yazarlığı yaptı. Cehalettin Rönesansı, Yazın Sesi, Şiir ve Gerçeklik gibi eserlere imza atan yazarın son kitabı Tersine Yazılar okuyucularla buluştu.

Hayır demeyi beceren özgür insanlar tek başlarına gezerler, ne eyleyeceklerse tek başlarına yaparlar. Çünkü onur ve sorumluluk tek kişiliktir. Ve onlar, kimliksiz, yekpare kalabalığa asla güvenmezler. Tek ve özgür insan olma mertebesine erişmiş çoğul azınlıkla birlikte yürürler.

Zorbalık döneminin pis iktidarı sona erer ermez, kiralık bedenler ve ruhlar üniformalarını çıkartıp onların (hayır diyebilenlerin) peşine takılırlar. Gizlenmek için! Gizlenirler de… Ama biz onları çipil gözlerinden, kirli ellerinden ve çirkef kokan gölgelerinden tanırız! Tarihte böyle olmuştu, böyle olacak!

Özdemir İnce

Yazar: Özdemir İnce

Yayınevi: Tekin Yayınevi:

Türü: Anlatı

Dili: Türkçe

Syf: 320

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