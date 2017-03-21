Özel düzenekli kaçak mazot şebekesi çökertildi

İstanbul’da bir yıl önce düzenlenen operasyonda kamyonlardan mazot çalarken fark edilen iki şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. Şüpheliler Mustafa İ., ve Yakup Ç., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yakalanan bu kişilerle ilgili yürüttükleri soruşturmada olayın organize bir şekilde yapıldığını tespit etti.

26 KİŞİLİK ŞEBEKE TESPİT EDİLDİ

Tır parklarında 1 yıl önce mazot çalan bir şebekenin varlığının ortaya çıkarılmasıyla birlikte Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığının talimatı üzerine 3 ay önce tekrar bir soruşturma açıldı.

Polis teknik ve fiziki takibin ardından 8 Mart 2017'de operasyon için düğmeye bastı. Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, 32 adrese yaptıkları eşzamanlı baskınlarda elebaşılığını daha önceden çok sayıda polise geliş kaydı bulunan Ali R.’nin yaptığı 26 kişilik şebekeyi çökertti.

DEPOLARI BENZİN İSTASYONUNA ÇEVİRMİŞLER

Baskın yapılan yerler arasında bulunan 3 depoda bulunanlar ise deneyimli dedektifleri bile şaşırttı. Depoların içine plastik depolar ve pompalar konularak, bu yerlerin benzin istasyonuna çevrildiği ortaya çıktı.

Şüphelilerin çaldıkları mazotu Küçükçekmece ve Bahçelievler’de bir başka şebekenin kurduğu bu kaçak benzin istasyonlarına litresini 3 liradan sattıkları ortaya çıktı. Burada yağ karıştırılarak hacmi arttırılan kaçak mazotun daha sonra litresi 3,5 liradan vatandaşlara pazarlandığı öğrenildi.

KİRALADIKLARI OTOMOBİLLERİN İÇİNE DÜZENEK KURMUŞLAR

Şüphelilerin kiraladıkları spor otomobillerin arka koltuklarını sökerek büyük bir depo yerleştirdikleri, daha sonra bu depoya emme yapan bir pompa bağladıkları tespit edildi.

Şüphelilerin otomobilden inmeden depo kapaklarını kırıp hortumu içine soktukları daha sonra pompayı çalıştırarak mazotu kendi araçlarındaki depoya çektikleri öğrenildi.

VURGUN ÇOK BÜYÜK OLABİLİR

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerin 45 ayrı tırdan hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı. Bazı olaylarda şüphelilerin tırlara girerek şöförlerin cep telefonu kredi kartlarını çaldıkları tespit edildi.

Ancak birçok olayda sürücülerin şikayetçi olmadığının tespit edildiğini söyleyen yetkililer, hırsızlık şebekesinin vurgununun çok daha büyük olabileceğini belirtti. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.