Özel eğitim öğrencilerinin ders süresi kısaldı

Kontenjanı 100'den fazla merkezlerde zorunlu olan ‘müdür yardımcısı’ istihdam etme zorunluluğu isteğe bağlı hale getirildi. Kurumdan eğitim alan engelli birey sayısının 600 ve üzerinde olması durumunda, sosyal hizmet uzmanı veya sosyal çalışmacı görevlendirilmesi zorunlu olacak.

DERS SÜRESİ 40 DAKİKA OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP), bireysel eğitim, destek eğitim hizmeti, destek eğitim programı tanımları, diğer ilgili mevzuatla uyumlu hale getirildi.

Engelli bireyler için 45 dakika olan bir ders süresi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında olduğu gibi 40 dakika olarak değiştirildi.

MÜDÜR YARDIMCILIĞI İSTEĞE BAĞLI OLACAK

Kontenjanı 100'den fazla merkezlerde zorunlu olan müdür yardımcılığı, isteğe bağlı hale getirildi. Kurumdan eğitim alan engelli birey sayısının 600 ve üzerinde olması durumunda sosyal hizmet uzmanı veya sosyal çalışmacının zorunlu personel olarak görevlendirilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Yönetmelik kapsamında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevlendirilecek kurum müdüründen, üniversitelerin öğretmenliğe kaynak teşkil eden alanlarından mezun olduğuna veya özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine uzman öğretici olarak atanabileceğine yahut herhangi bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde en az üç yıl eğitim personeli olarak çalıştığına dair belge istenecek.