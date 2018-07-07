taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.734
USD
4,5739
EURO
5,3732
ALTIN
184,64
PETR
77,1300

Özel eğitim öğrencilerinin ders süresi kısaldı

Engelli bireyler için 45 dakika olan bir ders süresi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında olduğu gibi 40 dakikaya indirildi.

AA | 07.07.2018 - 09:16..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Kontenjanı 100'den fazla merkezlerde zorunlu olan ‘müdür yardımcısı’ istihdam etme zorunluluğu isteğe bağlı hale getirildi. Kurumdan eğitim alan engelli birey sayısının 600 ve üzerinde olması durumunda, sosyal hizmet uzmanı veya sosyal çalışmacı görevlendirilmesi zorunlu olacak.

DERS SÜRESİ 40 DAKİKA OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP), bireysel eğitim,  destek eğitim hizmeti, destek eğitim programı tanımları, diğer ilgili mevzuatla uyumlu hale getirildi.

Engelli bireyler için 45 dakika olan bir ders süresi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında olduğu gibi 40 dakika olarak değiştirildi.

Özel eğitim öğrencilerinin ders süresi kısaldı

MÜDÜR YARDIMCILIĞI İSTEĞE BAĞLI OLACAK

Kontenjanı 100'den fazla merkezlerde zorunlu olan müdür yardımcılığı, isteğe bağlı hale getirildi. Kurumdan eğitim alan engelli birey sayısının 600 ve üzerinde olması durumunda sosyal hizmet uzmanı veya sosyal çalışmacının zorunlu personel olarak görevlendirilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Yönetmelik kapsamında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevlendirilecek kurum müdüründen, üniversitelerin öğretmenliğe kaynak teşkil eden alanlarından mezun olduğuna veya özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine uzman öğretici olarak atanabileceğine yahut herhangi bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde en az üç yıl eğitim personeli olarak çalıştığına dair belge istenecek.

Özel eğitim öğrencilerinin ders süresi kısaldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeni KHK yayınlandı

Yeni KHK yayınlandı

46
CHP'lilerin 'Muharrem İnce'ye fısıldayan adam' efsanesi

CHP'lilerin 'Muharrem İnce'ye fısıldayan adam' efsanesi

19
Rusya’dan ABD'nin gümrük vergi artışına misilleme

Rusya’dan ABD'nin gümrük vergi artışına misilleme

13
Hamam böceğine elektrik veren heykeltraş tutuklandı

Hamam böceğine elektrik veren heykeltraş tutuklandı

34
Köpeğe çarpmamaya çalışırken kaza yaptı

Köpeğe çarpmamaya çalışırken kaza yaptı

55
İTÜ İngiltere'de Tulpar ile birinci oldu

İTÜ İngiltere'de Tulpar ile birinci oldu

34
İrem Derici hayranları ağaçlara çıktı

İrem Derici hayranları ağaçlara çıktı

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM