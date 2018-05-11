Özel eğitim okullarında 360 bin öğrenci eğitim görüyor

Aydın’da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Aydın Kültür Merkezi’nde program düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör programda yaptığı konuşmada, Türkiye’de yaklaşık 360 bin özel eğitim öğrencisi olduğunu ve özel eğitim öğrencilerini meslek sahibi yapmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

"ENGELLİLERE OKULLAŞMA ORANI SAĞLIYORUZ"



Celil Güngör, "Türkiye’de özel eğitim alanında bizim eğitim sistemimiz içerisinde okul öncesinden lise son sınıfına kadar özel eğitim okullarımızın çeşitli tür ve kademelerinde eğitim gören öğrencilerimizin sayısı yaklaşık olarak 360 bin civarındadır. Yani Türkiye’de 360 bin civarında çeşitli türdeki engelli kardeşlerimizin okullaşma imkanı sağlamaktayız. Bu büyük bir fırsattır ve büyük bir organizasyondur. Okullarımızın ve kurumlarımızın kapasiteleri çocuklarımızın mesleğe ve hayata hazırlama kapasiteleri gittikçe arttırılmaktadır. Eğitim programlarını sürekli yenilemekteyiz" dedi.



