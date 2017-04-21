Özel güvenlikçilerin özel yasa talebi

Güvenlik-İş Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel güvenlik görevlilerine kamu güvenini tamamlayıcı mahiyette çalışma sorumluğunun TBMM tarafından 2004 yılında çıkartılan kanunla verildiğini belirtti.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ GÖRMEZDEN GELİNİYOR

Türkiye'de özel güvenlik sektörünün 13 yılı geride bıraktığını ve 320 bin kişiye istihdam sağlayan büyük bir potansiyele ulaştığını vurgulayan Çağırıcı, buna rağmen sektörün ve özel güvenlik görevlilerinin görmezden gelindiğini söyledi.

Özel güvenlik görevlilerinin gece gündüz demeden kamu düzeninin devamı ve milletimizin huzuru için çalıştığına dikkati çeken Çağırıcı, şunları kaydetti:

"Birçoğu asgari ücret düzeyinde kazanç elde eden özel güvenlik görevlileri maalesef görev esnasında yaralandığında ya da sakat kaldığında 'gazi', hayatını kaybettiğinde ise 'şehit' sayılmıyor. Emniyet görevlilerinden daha fazla sayıda olan ve ilk derece güvenlik hizmeti sağlayan yüz binlerce güvenlik görevlisinin haklarını mevcut 5188 sayılı yasa ne yazık ki tam olarak karşılayamıyor. Yapılan işin önemi ve hassasiyeti bir arada değerlendirildiğinde, güvenlik görevlisi olarak çalışanların özlük hakları, çalışma koşulları, tıpkı Basın İş Kanunu, tıpkı Deniz İş Kanunu gibi ayrı bir kanuna göre belirlenmeli. Hükümetimizden ve İçişleri Bakanlığından böyle bir girişimde bulunmasını, bu yönde bir adım atmasını bekliyoruz."

15 TEMMUZ'DA 4 ÖZEL GÜVENLİKÇİ ŞEHİT OLDU

Özel güvenlik sektörünü ilgilendiren yasaların sektörün büyümesine ve niteliğinin artmasına engel olduğunu vurgulayan Çağırıcı, özel güvenlik görevlilerinin hak ve yetkilerinin genişletilmesinin, çalışma şartlarının iyileştirilmesinin ülkeye de katkı sağlayacağına ifade etti.

Türkiye'de güncel rakamlara göre 260 bin emniyet mensubuna karşın 320 bin aktif çalışan özel güvenlik görevlisinin bulunduğuna dikkati çeken Çağırıcı, "Bugün yaklaşık 180 bin özel güvenlik görevlisi kamu kurumlarında çalışıyor. Özel güvenlik görevlileriyle ilgili müstakil bir yasanın çıkması, her şeyden önce kamu kurumlarının güvenliği için de şart. Özel güvenlik görevlileri, tıpkı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi rahatça görev yapabilmeli, gerektiğinde kamu güvenliğini sağlamak adına yetkileri genişletilmeli, özlük hakları güvence altına alınmalıdır." dedi.

Çağırıcı, özel güvenlik görevlilerinin FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı kahramanca mücadele verdiğini belirterek, o gece 4 özel güvenlik görevlisinin şehit, 51'inin gazi olduğunu kaydetti.