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Özel halk otobüsü alev alev yandı

Kağıthane'deki İETT Otobüs Garajı'nda park halinde bulunan 34 GF 9781 plakalı Özel Halk Otobüsü bilinmeyen bir nedenle yandı.

17.07.2017 - 05:38
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Yangın, saat 03.00 sıralarında Kağıthane'deki İETT otobüs garajında bulunan 34 GF 9781 plakalı Özel Halk Otobüsü'nde meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen bir nedenle yanmaya başlayan otobüsü kısa sürede alevler tamamen sardı.

Özel halk otobüsü alev alev yandı

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada yanan otobüs bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, yangına müdahale etti.

OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alev topuna dönen otobüs itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı. Yanan otobüs ise kullanılamaz hale geldi.

Özel halk otobüsü alev alev yandı

İtfaiye ekiplerinin yangını tamamen söndürmesinin ardından polis ekipleri yanan otobüs üzerinde ve garajda olay yeri incelemelerinde bulundu. Yangının çıkış sebebini belirlemek için itfaiyenin çalışmaları ve polisin soruşturması devam ediyor.

Özel halk otobüsü alev alev yandı

Özel halk otobüsü alev alev yandı

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