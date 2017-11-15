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Özel Harekât 10 ülkenin personeline 'özel' eğitim veriyor

Özel Harekât Başkanlığı'nca, bu yıl 10 farklı ülkeden 150 güvenlik teşkilatı personeline çeşitli branşlarda eğitim verildi.

15.11.2017 - 16:26
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Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Başkanlığı, bir yandan tehdit içeren terör unsurlarıyla mücadele ederken, diğer yandan eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

Özel Harekât Başkanlığı yetkilileri, 1982'den itibaren alanında uzman personelle terörle mücadeleyi sürdürdüklerini, bundan sonra da ihtiyaç duyulan her alanda devletin ve milletin emrinde olacaklarını belirtti.

Özel Harekat 10 ülkenin personeline 'özel' eğitim veriyor

Özel Harekattan 10 ülkeye özel eğitim

Özel Harekât 10 ülkenin personeline 'özel' eğitim veriyor

ALANINDA YETİŞMİŞ VE TEKNOLOJİYE AYAK UYDURAN PERSONEL

Teşkilatın birçok alanda eğitim faaliyeti yürüttüğünü anlatan yetkililer, "Operasyonel faaliyetlerdeki başarı, aslında geri plandaki eğitim faaliyetlerine bağlı. Her personelimizin alanında yetişmiş olmasını ve teknolojiye ayak uydurmasını istiyoruz. Böylece operasyonel faaliyetlerde daha faydalı olacaklarına inanıyoruz. Bu amaçla eğitim faaliyetlerine çok büyük önem veriyoruz." dedi.

Özel Harekât 10 ülkenin personeline 'özel' eğitim veriyor

10 FARKLI ÜLKEDEN 150 POLİSE EĞİTİM

Yetkililer, başkanlık bünyesinde 49 dalda hizmet içi, 11 dalda da yabancı ülke güvenlik teşkilatlarına yönelik kurslar verdiklerini bildirerek, 2017 yılı içinde bu eğitimlerden 7 bin emniyet personelinin yanı sıra 10 farklı ülkeden 150 yabancı emniyet teşkilatı mensubunun yararlandığını kaydetti.

Hizmet içi eğitim verilen personel sayısının 10 bine ulaşmasını hedeflediklerini ifade eden yetkililer, ayrıca teşkilata yeni katılan kursiyerlerin eğitimlerinin devam ettiğini anlattı.

Özel Harekât 10 ülkenin personeline 'özel' eğitim veriyor

AZERBAYCAN POLİSİNE KESKİN NİŞANCI EĞİTİMİ

Öte yandan, Azerbaycan güvenlik teşkilatı mensuplarından 20 kişinin, Özel Harekât'ın Gölbaşı yerleşkesindeki keskin nişancılık eğitimleri devam ediyor.

Yaklaşık 2 hafta sürecek kurs süresince Azerbaycanlı kursiyerlere, teorik bilgilerin yanı sıra uzak ve yakın mesafelerden yüksek performansla atış yapabilme becerisi kazandırılıyor.

Özel Harekât 10 ülkenin personeline 'özel' eğitim veriyor

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