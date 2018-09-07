Özel Harekat ekibini taşıyan araç kaza yaptı

Yazıcı Barajı yolu mevkiinde zırhlı araç ile minibüs çarpıştı. Meydana gelen kazada minibüsteki 6 kişi yaralandı.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Saat 21:00 sularında plakları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen özel harekât polislerini taşıyan kirpi tipi araç ile halı sahaya yolcu taşıyan minibüs çarpıştı. Minibüste bulunan 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıları ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesi’nde kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan 6 yaralıdan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.