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Özel harekat polisi alımı için sınav tarihi açıklandı

Özel Harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere başvuruda bulunan adayların beklediği mülakat sınavları 27 Şubat'ta başlıyor.

24.02.2017 - 14:30
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özel harekat

Özel harekat polisi olmak isteyen ve fiziki yeterlilik sınavını geçenler, sabırsızlıkla mülakat tarihini bekliyordu.

MÜLAKATLAR 27 ŞUBAT'TA

İnternet sitesinden açıklama yapan Polis Akademisi, mülakatların 27 Şubat Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

ADAYLAR SINAV YERİ VE ZAMANINI 25 ŞUBAT'TA ÖĞRENECEK

Adaylar, sınava nerede ve ne zaman katılabileceklerini 25 Şubat Cumartesi günü öğrenebilecekler. Bunun için akademinin İnternet sitesi üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve e-devlet şifresiyle inceleme yapmaları yeterli olacak.

SÖZLÜ MÜLAKATI GEÇENLER EĞİTİME GÖNDERİLECEK

Sözlü mülakat aşamasını da geçen adaylar ise eğitimlere katılmak üzere eğitim merkezlerine gönderilecekler.

10 BİN ÖZEL HAREKAT POLİSİ ALINACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 bin özel harekat polisi alınacağını duyurmuştu.

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