Özel harekat polisini döven bar çalışanları tutuklandı

Önceki gece, İzmit Barlar Sokağı'nda özel harekat polisi E.K. bara alınmaması nedeniyle görevliler ile tartıştı. Yaklaşık 10 kişi, E.K.'ya saldırdı ve başına sopalarla vurdu. Beylik tabancasını çıkararak bar sahibi V.B. ve bar çalışanı E.Ç.'yi bacaklarından vuran polis kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesine alındı. Yaralanan 2 kişi de kaldırıldıkları hastanede tedavi alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen polis, bar çalışanları E.Ç. (30), M.C. (25) ve M.K.'yi (30)gözaltına aldı. Bar çalışanları Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Seka Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden özel harekat polisi E.K.'nin beyin kanaması geçirmesi nedeniyle hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, bar sahibi V.B.'nin ise tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.





