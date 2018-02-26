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Özel Harekat timleri Afrin'e girdi

Terör örgütlerinin korkulu rüyası haline gelen JÖH ve PÖH timleri, Suriye sınırını geçti.

DHA | 26.02.2018 - 11:08..
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Özel Harekat timleri Afrin'e girdi

Gaziantep İslahiye ilçesindeki  İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nde toplanan Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis Gülbaba ve Hatay Hassa sınırından Afrin'e girdi.

MESKUN MAHAL OPERASYONLARI

Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde teröristlerden temizlenen köylere sızma girişimini önlemek ve meskun mahal operasyonlarına katılacağı belirtildi.

Özel Harekat timleri Afrin'e girdi

SINIRA TANK SEVKİYATI DA YAPILDI

JÖH ve PÖH'lere İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'ne ayrılışı ve Afrin'e girişi sırasında vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ile sevgi gösterisinde bulundu. Öte yandan harekat kapsamında bölgeye tank sevkiyatı yapıldı.

Özel Harekat timleri Afrin'e girdi

Özel Harekat timleri Afrin'e girdi


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