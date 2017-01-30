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Özel Harekat'ı bombalayanlara rekor hapis talebi

15 Temmuz gecesi Özel Harekatı bombalayan ve "Vur" emri veren komutanlar için 54 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.

30.01.2017 - 15:01
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15 temmuz

Bu ceza Türkiye genelinde devam eden FETÖ soruşturmaları kapsamında rekor mahiyetinde.

44 POLİS ŞEHİT OLDU

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı 15 Temmuz gecesi Polis Özel Harekat daire başkanlığı ile havacılık dairesi başkanlığında yaşananlara ilişkin fezlekesini tamamladı. Buna göre pilotlar Uğur Uzunoğlu ve Hüseyin Türk, Özel Harekat Daire Başkanlığını bombalayarak 44 kişiyi şehit etti. Pilotlar Mustafa Azimetli, Ekrem Aydoğdu, Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral’ın havacılık dairesi Başkanlığına attığı bombalarla da 7 polis şehit oldu.

Hedefleri, Akıncı 4. Ana Jet Üstü Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim ile 141. Filo Komutanı Yarbay Hakan Karakuş belirledi.

Meslekten ihraç edilen Mehmet Fatih Çavur da pilotları seçti. Havalanan pilotlara vur emrini ise kurmay Albay Ahmet Özçetin ve Kurmay Yüzbaşı Ahmet Tosun verdi.

54 KEZ MÜBBET TALEBİ

Ankara cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen fezlekede 45 Özel Harekat polisini, 3 sivil memuru, 2 vatandaşı, 12de imamı şehit eden ve tamamı meslekten ihraç edilen 11 şüpheli hakkında darbe girişiminden üçer, cinayetten 51’er kez müebbet hapis cezası istendi.



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