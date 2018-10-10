Özel Harekat'tan Manisa'da huzur operasyonu

Turgutlu'da Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Terörler Mücadele, Kaçakçılık ve Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı 180 polisin katılımıyla "huzur operasyonu" yapıldı.





ARANAN 5 KİŞİ YAKALANDI

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uygulama kapsamında 24 iş yeri, metruk binalar, parklar ve okul bahçeleri kontrol edildi. Ayrıca trafik denetiminde ise 146 araç incelendi.

Uygulamada, 1215 kişinin sorgulaması yapılarak, hırsızlık, silahlı tehdit, yaralama ve basit yaralama suçlarından aranması olan 5 kişi yakalandı. Trafik uygulamasında bir otomobilde yapılan aramada 1 adet Browning marka tabanca ve 2 adet şarjör bulundu.

Öte yandan 8 motosiklet trafikten men edilirken, 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Uygulamada, 36 araç sürücüsüne toplam 25 bin 741 lira para cezası kesildi.



