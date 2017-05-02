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Özel hastanede büyü bozma skandalı

Biyoenerji uzmanı olduğu belirtilen Rus Ludmila C.’nin iddiaya göre büyü bozma seansı görüntüleri, sosyal paylaşım sitesinde yayınlandı.

02.05.2017 - 15:44
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ÜÜ

İddiaya göre büyü bozma seansının yer aldığı görüntüler, yaklaşık 2 yıl önce özel bir hastanenin eğitim salonunda çekildi. Özel hastanede çalışan Rus Ludmila C., hastanenin eğitim salonunda çalışma arkadaşlarına biyoenerji ile ilgili bilgi verirken, bir çalışanı yanına çağırdı. Ludmila C., çalışanı hipnotize ettikten sonra bir koltuğa oturttu. Personelin ihtiyacı olduğu için kendisine büyü bozma seansı uygulayacağını tercüman aracılığıyla söyleyen Ludmila C., görüntüyü çeken kişiyi yanına çağırarak, "Sessiz olun. Burası ona yapılan büyünün çıktığı yer. Doktorların burada yapabileceği hiçbir şey yok. Ben bütün enerjiyi temizliyorum. Bütün kanalları açıyorum. Bütün negatif enerjiyi, bütün büyüleri çıkartacağım." diyerek sonra ellerini sağa sola sallamaya başladı.

Ludmila C., "Şu an onun bulunduğu bölge tedavi bölgesi. Boğazı temizleniyor. Eğer bildiğiniz dua varsa içinizden okuyabilirsiniz." dedikten sonra içinde büyü olduğunu iddia ettiği personeli ayağa kaldırdı.

PAYLAŞIMI KALDIRDI

Bu görüntülergeçen 5 Nisan tarihinde facebook sayfasında hastanenin adını da vererek yayınlayan Ludmila C., konunun İl Sağlık Müdürlüğü’ne intikal ettirilmesinin ardından paylaşımını kaldırdı.

Özel hastanede büyü bozma skandalı VİDEO

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Görüntülerle ilgili yazılı açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, şunları kaydetti: "İlimizde hizmet vermekte olan hastanede çekildiği iddia edilen ve müdürlüğümüze ulaştırılan görüntüler üzerine yapılan inceleme sonucu; Özel bir hastanenin eğitim salonunda çekilen video kaydının 1.5- 2 yıl öncesine ait olduğu, görüntüdeki kişilerden çoğunluğunun hastaneden ayrıldığı, biyoenerjiyle ilgilenen bir personel tarafından bu organizasyonun planlandığı ve o kişinin hastanedeki görevinden ayrıldığı, tamamen konuyla ilgilenen birkaç personelin katılımıyla gerçekleşen bir faaliyet olduğu hastane mesul müdürü tarafından ifade edilmiştir. Biyoenerji eğitimi verdiğini iddia eden ve görüntülerde yer alan kişi daha önce müdürlüğümüze başvurmuş, kendisine Sağlık Bakanlığı mevzuatlarında böyle bir uygulama tanımlı olmadığı dolayısıyla böyle bir çalışma yapamayacağı tarafımızdan iletilmiştir. Video görüntülerinin incelenmesi ve yerinde yapılan görüşme sonrası hastane mesul müdürlüğüne kurumlarında herhangi bir şekilde bu tip uygulamalara izin verilmemesi hususunda resmi yazı yazılarak kurum uyarılmıştır." Büyü bozma seansının yapıldığı iddia edilen hastane yetkilileri ise olayın bilgileri dışında gerçekleştiğini ve art niyetli kişilerin bunu çekerek yayımladığını kaydetti.

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