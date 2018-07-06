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Özel hastanelerde doğum devlet tarafından karşılanmayacak

Normal doğum tercih eden ailelerin, doğumu özel hastanede yapılsa bile doğuma ilişkin tüm masraflarının devlet tarafından karşılanacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Haber Merkezi | 06.07.2018 - 18:18..
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Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği, özel hastanelerde normal doğum yapanların masraflarının devlet tarafından karşılanacağı haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

"DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMASI DOĞRUYU YANSITMAMAKTA"

Açıklamaya göre, "Sosyal Güvenlik Kurumunun, SGK'lı hastaların tedavilerine ilişkin sağlık kurumlarına ödeyeceği tutarlar Sağlık Uygulama Tebliği ile belirlenmektedir. 5 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete'de Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik yayınlanmış, söz konusu değişiklikle normal doğum ücreti artırılmış ancak fark alınmayacak hizmetler kapsamına alınmamıştır. Dolayısıyla doğuma ilişkin tüm masrafların devlet tarafından karşılanacağı bilgisi doğruyu yansıtmamaktadır."

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