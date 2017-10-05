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Özel İletişim Vergisi tek oran olarak düzenlendi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Özel İletişim Vergisi'nde yapılan değişiklikleri açıkladı.

05.10.2017 - 17:33
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2018 yılında motorlu taşıtlar vergisine yapılacak zam oranının açıklanması sonrasında, Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından Özel İletişim Vergisi'nde yapılacak zam oranı da duyuruldu.

Ağbal, iletişimin vergilendirilmesi ve telekom sektörünün kamuya olan yükümlülüklerine ilişkin düzenlemelere gittiklerinin altını çizerek, yaklaşık 1 yıldır sektörle teknik düzeyde çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı.

Özel İletişim Vergisi tek oran olarak düzenlendi

TEK ORANDA BİRLEŞTİRİLDİ

Geleceğe dönük daha öngörülebiir, daha basit, daha yalın bir sistemin sağlanması için önemli düzenlemeleri bu tasarıda getirdiklerini belirterek, burada en önemli konunun Özel İletişim Vergisi'nin (ÖİV) tek oranda belirlenmesi olduğunu söyledi. Maliye Bakanı Ağbal, "Bundan sonra ister cep telefonu ister sabit telefon görüşmesi, ister data ve internet hizmeti alın tek bir oran yüzde 7,5 Özel İletişim Vergisi'ne tabi tutulacak. Böylelikle cep telefonunda sadece konuşma yapan ve sabit telefon kullanıcılarına önemli bir vergi indirimi getirmiş oluyoruz." dedi.

YURT DIŞI KDV VE OİV VERGİSİ KALDIRILDI

Ağbal, tasarıda yurt dışındaki operatörlere ödenen hizmet bedelleri üzerinden hesaplanan KDV ve ÖİV vergisini de kaldırdıklarını ifade ederek, sadece makinalar arası iletişim sağlanması amacıyla cihaza takılan kartlardan başlangıçta alınması gereken 19,68 liralık başlangıç ücretine muafiyet getirdiklerini dile getirdi.

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