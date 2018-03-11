taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.915
USD
3,8112
EURO
4,6915
ALTIN
162,24
PETR
65,6100

Özel jette ölenlerin kimlikleri belli oldu

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelen jette bulunan 11 kişi kurtarılamadı.

Haber Merkezi | 11.03.2018 - 21:13..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Özel jette ölenlerin kimlikleri belli oldu

Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a gelen ve Başaran Holding'e ait olduğu açıklanan özel jet düştü. Jetin içinde iş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 kız arkadaşının olduğu öğrenildi.

KURTULAN OLMADI

Özel jette yer alan isimler belli oldu. 2 pilot, 1 hostes ve 8 yolcudan oluşan isimler şöyle: Mina Başaran, Jasmin Baruh Siloni , Liana Hananel, Sinem Akay, Asli İzmirli, Burcu Gündoğar Urfalı, Zeynep Coşkun. Hostesin ismi Eda Uslu. Pilotların isimleri ise Beril Gebeş ile Melike Kuvvet.

Özel jette ölenlerin kimlikleri belli oldu

TÜRKİYE'DEKİ İLK ÖLÜMLÜ İŞ JETİ KAZASI

11 kişinin hayatını kaybettiği bu kaza, Türk sivil havacılığındaki ilk ölümlü iş jeti kazası oldu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Yeni seri ATAK helikopteri tanıtıldı
Kilis'te, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) "Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında görev alan yerli üretim T-129 ATAK helikopterinin tanıtımı yapıldı.
Hacı Murat'lardan Mehmetçiğe destek konvoyu
Muğla'da, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla Türk bayrağı asılan "Hacı Murat" araçlarla konvoy oluşturuldu.
Fatih Çekirge yazdı: Artık geleceğe hazırlanan Türkiye var
Hürriyet yazarı Fatih Çekirge bugün kaleme aldığı yazısında NATO'ya tepki göstererek artık birilerinin istemesiyle hazır ola geçen bir Türkiye'nin olmadığına dikkat çekti.
Bodrum'da güzel havayı gören sahile koştu
Bodrum'da hafta sonu tatili için Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi şehirlerden ilçeye gelenler, yazdan kalma bir gün yaşadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BAE'den İstanbul'a gelen özel jet düştü

BAE'den İstanbul'a gelen özel jet düştü

237
Ünlü davaların hakimi geçirdiği kazada yaşamını yitirdi

Ünlü davaların hakimi geçirdiği kazada yaşamını yitirdi

79
Özel jette ölenlerin kimlikleri belli oldu

Özel jette ölenlerin kimlikleri belli oldu

181
Çin'de başkanlık için iki dönem yasağı kaldırıldı

Çin'de başkanlık için iki dönem yasağı kaldırıldı

41
Galatasaray derbi öncesi Konyaspor'u yendi

Galatasaray derbi öncesi Konyaspor'u yendi

101
Komandoların taktığı mavi berenin anlamı

Komandoların taktığı mavi berenin anlamı

85
PKK'nın özel kuvvetleri ÖSO'yu durduramadı

PKK'nın özel kuvvetleri ÖSO'yu durduramadı

77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM