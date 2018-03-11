Özel jette ölenlerin kimlikleri belli oldu

Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a gelen ve Başaran Holding'e ait olduğu açıklanan özel jet düştü. Jetin içinde iş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 kız arkadaşının olduğu öğrenildi.

KURTULAN OLMADI

Özel jette yer alan isimler belli oldu. 2 pilot, 1 hostes ve 8 yolcudan oluşan isimler şöyle: Mina Başaran, Jasmin Baruh Siloni , Liana Hananel, Sinem Akay, Asli İzmirli, Burcu Gündoğar Urfalı, Zeynep Coşkun. Hostesin ismi Eda Uslu. Pilotların isimleri ise Beril Gebeş ile Melike Kuvvet.

TÜRKİYE'DEKİ İLK ÖLÜMLÜ İŞ JETİ KAZASI

11 kişinin hayatını kaybettiği bu kaza, Türk sivil havacılığındaki ilk ölümlü iş jeti kazası oldu.

