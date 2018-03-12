Özel kuvvetler Kirpi ile sınıra götürüldü

TSK tarafından 20 Ocak'ta, Türkiye'nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 52'nci güne girildi.

AFRİN'İN 4 KÖYÜ DAHA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 52'nci gününde, Afrin'in Kibar, Zındıkan, Kile ve Gümüşburç köylerini teröristlerden temizleyip, kontrolü ele geçirdi.

ÖZEL KUVVETLER AFRİN YOLUNDA

Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapacak özel kuvvetler, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi sınırına, 'Kirpi' olarak bilinen zırhlı personel taşıyıcılarla götürüldü.

Geceden bu yana yaşanan hareketlilik, sabah da devam etti. Reyhanlı'daki askeri birlikten çıkarılan araçlar ile sınıra doğru geçiş yapıldı.