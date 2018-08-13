Özel mesleki ve teknik Anadolu lisesine eğitim desteği

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan ‘2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Dışında Açılan veya Açılacak Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören veya Görecek Öğrenciler için Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ’ Resmi Gazete’de yayımlandı.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DIŞINDA AÇILMA ŞARTI

Buna göre, okulun OSB içerisinde veya ilgili Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan OSB dışında açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrencilere, eğitim öğretim desteği verilmesine ilişkin karar kapsamında, 2016-2017 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere organize sanayi bölgesi dışında açılmış olması şartı aranacak.

EĞİTİM DESTEĞİ

Eğitim öğretim desteği yapılabilmesi için her bir öğrenci için verilecek eğitim ve öğretim desteği süresinin, okulun öğretim süresini aşmaması, nakil yoluyla gelen öğrenciler için ise okulun kalan öğretim süresinden fazla olmaması gerekecek.

Öğrencinin, o eğitim ve öğretim yılının başlamasından en geç 30 gün içerisinde okula kaydının veya eğitim ve öğretim desteği yapılan okullar dışındaki okullardan naklinin yapılmış olması, öğrencinin okula devam ediyor olması, OSB dışında açılacak özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde okulun açıldığı il veya ilçe nüfusunun 20 bin ve üzerinde olması şartlarıyla eğitim öğretim desteği verilecek.

9'UNCU SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN DE AYNI OLACAK

Ayrıca, OSB dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, takviye kursları, yemek, servis, pansiyon hizmetleri hariç olmak üzere, eğitim ve öğretim desteği kapsamındaki öğrencilerden tebliğde desteklenecek alan veya dallarda belirlenen eğitim öğretim desteği tutarı kadar eğitim öğretim ücreti alınabilecek olması şartıyla eğitim ve öğretim desteği yapılabilecek. OSB dışında açılan özel mesleki ve teknik liselerinde öğrenim gören 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerine verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları, belirlenen alan veya dallara göre değişecek, 9’uncu sınıf öğrencileri için ise aynı olacak.





DESTEKLER 7 BİN LİRAYI AŞIYOR

OSB’lerde açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve tutarları ise şöyle,

Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 5 bin 60 lira, Bilişim Teknolojisi 4 bin 630 lira, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 5 bin 920 lira, Elektrik Elektronik Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 7 bin 420 lira, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 6 bin 890 lira, Gıda Teknolojisi ile Tekstil Teknolojisi 6 bin 460 lira, Kimya Teknolojisi ile Metal Teknolojisi 6 bin 780 lira, Matbaa Teknolojisi 6 bin 990 lira, Metalürji Teknolojisi 5 bin 920 lira, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 6 bin 130 lira, Plastik Teknolojisi 6 bin 780 lira, Tarım Teknolojileri 7 bin 320 lira, Tasarım Teknolojisi 5 bin 380 lira, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 6 bin 30 lira, Seramik Cam Teknolojisi 5 bin 380 lira.

