Özel öğretime ayrılan bütçe, resmi kurumlara harcanacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda merkezi yönetim bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını cevapladı.

ÖĞRETMENLERİN TAMAMI, ÜNİVERSİTEDE EĞİTİME SOKULACAK

Ziya Selçuk, öğretmenin itibarını yükseltmeye ihtiyaç olduğunu belirterek “Bizim; liderliğe, öğretmenin itibarını yükseltmeye, okullarımızdaki öğretmen odalarındaki atmosferi iyileştirmeye ihtiyacımız var. Yaklaşık 3 yıl 4 ay süre içinde öğretmenlerimizin tamamını üniversitelerimizin içinde eğitimden geçirme planımız var. Bunun bütçesini de çıkardık. Mutabakat sağladık" diye konuştu.

"OKULLAR ARASINDAKİ İMKAN VE BAŞARI FARKLILIKLARI YÜKSEK"

Ziya Selçuk, Türkiye’de okullar arasındaki imkan ve başarı farklılıklarının yüksek olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Türkiye'nin özel öğretiminin belli bir noktaya gelmesi konusunda desteklenmesi gerekiyordu. Bence bu desteklendi. Şu aşamada hükümet kararı olarak özel öğretime ayırdığımız bütçenin büyük ölçüde olanakları daha kısıtlı olan resmi kurumlarımıza aktarılması konusundaki yaklaşımın bu süreçte ihtiyaç olduğu düşünüldü. Türkiye'de okullar arasındaki imkan ve başarı farklılıkları yüksek. OECD, UNESCO, birçok kritere göre yüksektir. Bu farkı azaltmamız söz konusu olmadığı takdirde herkesin imkanı iyi olan okula doğru yönelme motivasyonu yükselecektir.”





FATİH PROJESİNE HARCANAN PARA, 3,4 MİLYAR LİRA

Ziya Selçuk, Fatih Projesinin anımsatılması üzerine şöyle konuştu:

“Toplam harcadığımız para 3.4 milyar TL. Fatih Projesi çok büyük kısmı akıllı tahtalara ve dijital altyapıya ayrılmıştır. Tabletin çok öncelikli olduğunu düşünmüyorum. İçeriğin önceden hazırlanması ile ilgili sorunlar oluştu. Sınıfların spesifik ihtiyaçlarına yönelik çalışmaya hazırlanıyoruz.”

YÖNETİCİ ATAMALARINDA LİYAKAT ESAS OLACAK

Ziya Selçuk, yönetici atamalarına ilişkin bir soruyu ise şöyle yanıtladı:

“İlçe, il müdürleri ve şube müdürleri, okul müdürleri için somut ölçülebilir muhakkak suretle liyakat esaslı bir süreci harekete geçireceğiz. Sınav hazırlığımız var. Uluslararası 'know how' var. Bunlarla ilgili iki aydır çalışma yürütüyoruz. Bütün yöneticilerimize hangi seviyede, hangi akreditasyonu getireceğiz ve bunun değişmemesi içinde taahhütte bulunacağız. Akreditasyonu uygun olan yönetici veya adaylarımızın, onların okullarla ilgili ölçülebilir hedeflerle karşı karşıya kalmasını sağlayacağız. Her bir okul müdürünün hedeflerini soracağız.”