Özel okul desteği için başvurular devam ediyor

Özel okul teşvikinden yararlanmak isteyen öğrenciler e-Okul’a özel okullar ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bilişim Sistemleri’ne (MEBBİS), 6 Eylül’e kadar başvuracak. Tercih yapabilecek öğrenciler 7 Eylül’de ilan edilecek. 2018-19 eğitim yılında 75 bin öğrenci destekten faydalanabilecek.

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4 BİN LİRAYA KADAR DESTEK

Teşvik kapsamında anaokulu ve ana sınıfında 6 bin, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretimde 15’er bin, temel lise seviyesinde de 24 bin öğrenci teşvik alabilecek.

Teşvikten yararlanacak her öğrenciye okul öncesi eğitim kurumları için 3 bin 290 lira, ilkokul ve temel lise için 3 bin 960’ar lira, ortaokul ve ortaöğretim içinse 4 bin 610’ar lira destek ödemesi yapılacak.





SINIF TEKRARI YAPAN HAKKINI KEYBEDECEK

2017-2018 eğitim öğretim yılında 8'inci sınıfı tamamlayan öğrencilerden, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin veli veya vasileri de başvurularını öğrencilerin mezun oldukları ortaokullardan gerçekleştirecek.

Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazananlar, okulun öğrenim süresi sonuna kadar bu destekten yararlanacak. Ancak bu öğrencilerden uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapan öğrenciler eğitim ve öğretim desteğinden yararlanma hakkını kaybedecek.

Veli veya vasiler, okulla anlaştıkları yıllık öğretim ücretinin Bakanlıkça karşılanacak eğitim ve öğretim desteğinin dışında kalan bedelini ayrıca okula ödeyecek. 2017-2018 öğretim yılında eğitim ve öğretim desteği devam eden ara sınıf öğrencileri 2018-2019 eğitim öğretim yılı için destek başvurusu yapmayacak.



KAYITLAR 21 EYLÜL'DE

Yerleştirme sonuçlarının 17 Eylül'de ilan edilmesinin ardından, nakil ve kesin kayıt işlemleri 21 Eylül'e kadar sürecek. Ek yerleştirme sonuçlarının ilanı 24 Eylül'de, ek yerleştirme kayıt işlemleri ise 24-28 Eylül'de gerçekleştirilecek.

