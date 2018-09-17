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Özel okul teşvik tercih sonuçları açıklandı

Özel okul teşvik tercih sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü (ÖOKGM) tarafından erişime açıldı.

Haber Merkezi | 17.09.2018 - 17:33..
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Özel okul teşvik sonuçları, bakanlığın yaptığı değerlendirme sürecinin ardından açıklandı.

75 bin öğrenciye özel okullarda göreceği eğitim boyunca belirli oranda destek verecek olan Milli Eğitim Bakanlığı, 17 Eylül Pazartesi günü itibariyle kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirecek.

EK YERLEŞTİRME 24 EYLÜL'DE

Kesin kayıt sürecinde işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrencilerden doğan boşluklara ise ek yerleştirmeler gerçekleştirilecek. Özel okul teşvik sonuçları sonrası ek yerleştirme dönemi ise 24 Eylül'de başlayacak.

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Özel okul teşvik tercih sonuçları açıklandı

SINIF TEKRARI YAPAN HAKKINI KAYBEDİYOR

Eğitim öğretim desteği almaya hak kazananlar, okulun öğrenim süresi sonuna kadar bu destekten yararlanacak. Ancak bu öğrencilerden uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapanlar eğitim öğretim desteğinden yararlanma hakkını kaybedecek.

Veli veya vasiler, okulla anlaştıkları yıllık öğretim ücretinin Bakanlıkça karşılanacak eğitim öğretim desteğinin dışında kalan bedelini ayrıca okula ödeyecek. 2017-2018 öğretim yılında eğitim ve öğretim desteği devam eden ara sınıf öğrencileri 2018-2019 eğitim öğretim yılı için destek başvurusu yapmayacak.

Özel okul teşvik tercih sonuçları açıklandı

NE ZAMAN ÖDENECEK

Teşvik sonuçlarına göre eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrenciler, üç parçaya ayrılacak olan bu bedelin %35’lik kısmını Kasım, %35’lik kısmını Şubat ve %30’luk kısmını Haziran ayında alacak. Bu bedeller, destek alan öğrencinin okullarına ödenecek.

NAKİL İŞLEMİ OLSA BİLE DESTEK DEVAM EDECEK

Destek almaya hak kazandığı okuldan, destek kapsamında yer alan farklı bir okula nakil olan öğrencilerin nakil ücretleri kesilmeyecek.

Bu durumdaki öğrenciler için yapılacak ödemeler, ödeme tarihlerinde e-Okulda oluşturulan liste üzerinden kayıtlı olduğu okuluna yapılacak.

Özel okul teşvik tercih sonuçları açıklandı

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