FETÖ'nün Özel Akıllı Okullarına operasyon

FETÖ’ye yönelik yürütülen operasyonlar ara vermeden devam ediyor.

ÖRGÜT İLE BAĞLANTILAR TESPİT EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara’nın Yenimahalle, Keçiören, Sincan, Etimesgut, Mamak ve Çankaya ilçelerinde 12 farklı adreste 17 binada ve 13 farklı şirket bünyesinde faaliyet yürütmekte olan Özel Akıllı Okullarının yönetici ve bazı öğretmenlerinin örgüt ile irtibatlarını ortaya çıkardı.

BAŞSAVCILIK KARARLARI ALINDI

Bu yönde soruşturmayı büyüten başsavcılığın talebi üzerine Sulh Ceza Mahkemesince şirketlerin ve bağlı Özel Akıllı Okulların devir ve temlikinin yasaklanması, hak tesisini önlemek amacıyla tasarruf yetkisinin kısıtlanması amacıyla nihai karar verildi.

37 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık, örgüt ile irtibatları tespit edilen okul yöneticisi ve öğretmenlerden oluşan 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Özel Akıllı Okulların sahibi ve şirketlerin yöneticisi İdris Yurteri’nin FETÖ’nin kriptolu haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

urteri’nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast girişimini organize eden darbeci eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile 18 Ağustos 2012’de Afyon’daki bir otelde konakladığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğünde devam ediyor.