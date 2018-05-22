Özel okula giden öğrenci sayısı 520 bini geçti

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencilerin tespitinde, öğrencinin akademik ve sosyal başarı durumu, ailesinin aylık geliri, ailede öğrenim gören kardeş sayısı, ailenin engellilik durumu gibi etkenler belirleyici oluyor. Özel okullarda öğrenim gören öğrencilere 2014-2015 eğitim öğretim yılından bu yana eğitim ve öğretim desteği ödemesi yapılıyor.

4 YILIN TOPLAM VERİLERİ

Eğitim öğretim desteğinde 4 yılda özel okul öncesi öğrencileri için toplam 149 milyon 868 bin 668 lira, özel ilkokullar için 900 milyon 171 bin 972 lira, özel ortaokul öğrencileri için 1 milyar 115 milyon 804 bin 23 lira, özel ortaöğretim öğrencileri için 899 milyon 539 bin 687 lira, özel temel liselerde öğrenim gören öğrenciler için ise 641 milyon 331 bin 876 lira ödeme yapıldı.

Eğitim ve öğretim desteği uygulaması kapsamında bugüne kadar toplam 520 bin 723 farklı öğrenci destekten faydalandı ve toplam ödeme 3 milyar 706 milyon 701 bin 226 lira oldu.

Destek kapsamında olan her bir öğrenciye 2017-2018 öğretim yılı için, okul öncesine 3 bin 60 lira, ilkokula 3 bin 680 lira, ortaokula 4 bin 280 lira, ortaöğretime 4 bin 280 lira, temel liseye 3 bin 680 lira tutarında ödeme yapıldı.

ÖDENEN EĞİTİM ÖĞRETİM DESTEĞİ

Milli Eğitim Bakanlığınca, özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrencilere de eğitim ve öğretim desteği yapılıyor. Bu kapsamda, 2012-2013 öğretim yılından itibaren Organize Sanayi Bölgelerindeki (OSB) özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler, 2016-2017 öğretim yılından itibaren de OSB'ler dışındaki özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler de eğitim ve öğretim desteğinden yararlanabiliyor.

2012-2013 öğretim yılından itibaren OSB içinde ve dışında özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrencilere yapılan destek tutarı ise 422 milyon 798 bin 192 oldu. Özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin oranının 2023'e kadar yüzde 15'e ulaşması hedefleniyor.