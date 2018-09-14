Özel okulda ücretsiz eğitim

Mesleki eğitimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine OSB desteği veriyor. OSB desteğinde olan okullara kayıt yaptıran öğrenciler başvurmadan koşulsuz şartsız kayıt yaptırabiliyorlar.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

OSB desteği alan öğrenciler 4 yıl boyunca yüzde 100 ücretsiz eğitim imkanına kavuşuyor. Milli Eğitim Bakanlığının OSB desteği kapsamında Tokat Organize Sanayi Bölgesinde hizmet veren kentin ilk Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olan Özel Erişim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenci kayıtları devam ediyor.





BÜTÜN İMKANLARDAN FAYDALANABİLİYORLAR

Okulda bulunan Elektrik-Elektronik Teknolojileri, Kimya Teknolojileri ve Bilişim Teknolojileri alanlarına kayıt yaptıran tüm öğrenciler yüzde 100 eğitim desteği alarak 4 yıl boyunca özel okul imkanlarından faydalanabiliyor.

10. sınıftan itibaren iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanan öğrenciler alanları üzerine işletmelerde stajlarını son sınıfta tamamlayarak “Teknisyen” unvanı ile mezun oluyor.





TAKVİYE KURSLAR DA VERİLİYOR

Okulda eğitim gören öğrenciler dinamik eğitim anlayışla mesleki yeterliliğin yanı sıra sosyal, sportif ve kültürel yönden gelişmiş bir şekilde mezun olabiliyor. Yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam etmek isteyen öğrencilere gerekli akademik bilgi okulun dinamik kadrosu ile takviye kursları ve etütlerle ücretsiz olarak veriliyor.

Ayrıca MTOK kontenjanları ile öğrenciler kendi alanlarındaki mühendislik programlarına avantajlı bir şekilde yerleştirilebiliyor.



