taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.107
USD
3,6455
EURO
3,8399
ALTIN
137,76
PETR
56,9400

Özel sektör teröre karşı özel tim kuruyor

Emekli Özel Harekat polislerinden kurulacak özel timler, AVM'lerde görev yapacak.

Ajanslar | 09.01.2017 - 06:48
  1. Haberler
  2. İç Haber
Özel sektör teröre karşı özel tim kuruyor

Türkiye'de terör örgütü DEAŞ ve PKK'nın halkın yoğun olduğu yerlere yönelik saldırılarını artırması üzerine güvenlik güçleri önlemleri en üst seviyeye çıkardı. Alarmda olan güvenlik güçlerinin tedbirlerine ek olarak özel sektör de olası saldırılara karşı güvenlik sisteminde yeni düzenlemelere gidiyor. Bu kapsamda İstanbul'un ünlü büyük alışveriş merkezi (AVM) yönetimleri terör saldırılarını önlemek ve kaybı en aza indirmek için özel bir tim kuruyor.

ÖZEL TİM'E ÖZEL YETKİLER

AVM'ler yakın zamanda emekliye ayrılmış Doğu ve Güneydoğu'da sıcak çatışma deneyimi olan özel harekatçılardan timler kurma kararı aldı. Özel Harekatçılarla görüşen AVM'ler timleri 5-10 kişiden kuracak. Buna göre AVM'lerin içinde ve girişine yakın bölgede sivil ya da resmi olarak görev yapacak eski özel harekatçılar olası saldırılara anında müdahale edecek. Saldırı anında ise silahla müdahale edilecek.

AVM'lerde görev yapacak eski özel harekatçıların terörist ya da kötü niyetli kişilere karşı daha eylem gerçekleşmeden caydırıcı yanının da olacağını belirten güvenlik uzmanları "AVM'lerde işlenen suç oranı da düşecek" diyor.

4 AVM TEMASA GEÇTİ

Akşam gazetesinden Levent Albayrak'ın haberine göre, yeni uygulama için emekli özel harekatçılarla ilk etapta İstanbul'daki 4 büyük AVM temasa geçti. Sistemin yasal uygulaması ve silah kullanma yetkisiyle ilgili düzenlemeler de gözden geçirilecek. Sistem en kısa sürede devreye girecek.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Başika'daki askerlerle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başika'daki askerlerle görüştü

18
Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı yendi

Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı yendi

8
FETÖ firarisi Tekalan ABD'de rektör oldu

FETÖ firarisi Tekalan ABD'de rektör oldu

10
Mağazaya kamyonla giren genci babası evden kovdu

Mağazaya kamyonla giren genci babası evden kovdu

14
Afyonkarahisar'da bir köyde internet dersi

Afyonkarahisar'da bir köyde internet dersi

7
Mersin'e dünyanın en büyük 5'inci güneş enerjisi santrali

Mersin'e dünyanın en büyük 5'inci güneş enerjisi santrali

10
Anadolu Efes ligde de Galatasaray Odeabank'ı yendi

Anadolu Efes ligde de Galatasaray Odeabank'ı yendi

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM