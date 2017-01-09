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Özel: TBMM'de arzu etmediğimiz görüntüler çıkabilir

CHP'li Özel, anayasa değişikliği teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamada 330'u bulamayarak düşmesini ümit ettiklerini söyledi.

AA | 09.01.2017 - 15:13
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TBMM'de ‘tavrı net bir muhalefet' olacağını belirten Özel, bu netliğin AK Parti tarafından sertlikle karşılanması durumunda hiç arzu etmedikleri görüntülerin ortaya çıkabileceğini ifade etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Genel Kurulunda başlanacak anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri öncesinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı. CHP'nin nasıl bir tavır takınacağına yönelik soru üzerine Özel, Anayasa ve İçtüzüğe uygun davranılmasını talep eden, içerikli eleştirilerde bulunan, tavrı net bir muhalefetle karşı karşıya kalınacağını söyledi.

‘AK PARTİ'NİN, BİZİ YILDIRMAYA ÇALIŞTIĞI BİR SERTLİK VARSA BUNA TESLİM OLMAYIZ'

Özel, bu netliğin AK Parti tarafından sertlikle karşılanması durumunda hiç arzu etmedikleri görüntülerin ortaya çıkabileceğini ifade etti. Özel, "CHP olarak bu Meclis'in hak etmediği, Türkiye'yi dünyaya da mahcup edecek, oy aldığımız seçmenleri de üzecek görüntülerin içinde olunmasını istemiyoruz. Meclis'in geçmiş döneminde bu var. Ama AKP'nin göze alarak, bizi yıldırmaya çalıştığı bir sertlik varsa buna da teslim olmayız" diye konuştu.

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