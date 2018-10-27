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Özele destek devlet okulu bütçesine

Okulların mali yapısında 2019-2020 Eğitim Öğretim yılından itibaren ödenekten bütçeye geçiliyor. Söz konusu bütçenin bir kısmı kaldırılacak özel okul desteğinden sağlanacak.

Haber Merkezi | 27.10.2018 - 10:04..
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuna duyurduğu ve 5 yıllık dönemi kapsayan ‘2023 Eğitim Vizyonu’nun ayrıntıları belli oluyor.

Birçok uygulamada yenilik öngören vizyon belgesinde en büyük değişimlerden biri de okullarda olacak.

GELİŞİM BÜTÇESİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önümüzdeki dönemden itibaren her okula gelişim bütçesi verilecek. Bu bütçeyi bakanlık bir kısmını özel okul desteği olarak verdiği kaynaktan, bir kısmını da hayırseverlerden gelen bağışlardan sağlayacak.

Özele destek devlet okulu bütçesine

ÖĞRENCİLER ZORDA KALMAYACAK

Beş yıldır uygulanan özel okul teşviki sonlandırılırken bakanlık destek verdiği öğrencileri de yarı yolda bırakmayacak. İlk defa bu yıl destek verdiği öğrenciler dahil, teşvik almaya hak kazanan öğrenciler bir üst okula geçene kadar bundan faydalanmaya devam edecek.

4 SENEDİR DESTEK VERİLİYOR

İlk defa 2014-2015 eğitim öğretim yılında başlatılan destekler kapsamında ilk yıl 167 bin öğrenciye destek verilirken bu sayı 2016 yılında 336 bin, 2017 yılında 313 bin bu yıl da 302 bin olarak gerçekleşmişti.

Bakanlık, bugüne kadar toplam 4 milyar 68 milyon TL özel okul desteği sağladı. Teşvik destek miktarları okul öncesi eğitim kurumları için yıllık 3 bin 290, ilkokul için 3 bin 960, ortaokul ve ortaöğretim için de 4 bin 610 lira olarak uygulanıyordu.

Özele destek devlet okulu bütçesine

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