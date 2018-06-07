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Özge Borak: Bunun şakası bile olmaz

Oyuncu Özge Borak, ahlaksız teklifi sosyal medya hesabından ifşa etmesine Azeriler tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 07.06.2018 - 07:44..
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Özge Borak: Bunun şakası bile olmaz

Kendisini Azeri iş adamı olarak tanıtan bir kullanıcı, Özge Borak’ın Instagram hesabına “Moskova’da yaşıyorum. Seninle 1 gece 1 milyon dolar… Hesabını söyle, parayı hemen yatırayım” şeklinde mesaj attı. Özge Borak bu mesajı sosyal medya hesabından yayınladı. Borak “Çok fazla takipçi mesajı paylaşmam genellikle. Ya çok komikse ya ilginçse paylaşırım. Kadın, erkek fark etmez, herkese olmasa da bazılarına cevap vermeye çalışıyorum, bilen bilir. Ayrıca sevgi mesajları da çok oluyor, sağolun. Bence geneli dozunda ve saygısızlık içermiyor. Ama bu hadsizliğe artık ne desem bilemedim. Pis, hadsiz. En iyisi şunu diyelim; Biz onun dizisini çektik” dedi.

"BÖYLE BİR ŞEY YAZILMAZ"

Paylaşımının ardından tepkiler alan Özge Borak bir açıklama daha yaptı. Borak, kendisine tepki gösteren Azeri takipçilerine “Olayın sizlerle hiçbir alakası yok. Yazılana da inanmış değilim. Kim olduğu, nereli olduğu, yazılanın gerçek olup olmadığı hiç önemli değil. O sebeple adını açıklamadım. Ve yaptığı şaka bile olsa böyle bir şey yazılamaz. Bu yüzden kendisini hadsiz olarak görüyorum” dedi.

Özge Borak: Bunun şakası bile olmaz

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