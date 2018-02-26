Özge Özder nişanlandı

Özge Özder ve sevgilisi dün gece nişanlandı. Özge Özger, o anların fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

"SANA BİNLERCE ŞÜKÜR"

Özder, "Benim canım sevdiğim.. Bir yıl önce bugündü hayatıma girdiğin gün.. Kim derdi ki bir yıl sonra seninle bu günlere açacağız gözümüzü... Sen bana bu hayatta en güzel armağansın.. Bir yıldır hayatıma kattıkların ve varlığın için, bana böyle bir mutluluğu yaşattığın, “Bir ömür boyu benimle olur musun ?” dediğin için, kocaman yüreğin, cesur ve sevgi dolu kalbin için binlerce şükür .. seni çok ama çok seviyorum.. Sana bir ömür boyu binlerce kez 'EVET'" yazdı.