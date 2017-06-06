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Özge Özpirinçci: Aşıkken saçma sapan konuşurum

Burak Yamantürk'le aşk yaşayan Özge Özpirinçci, son derece dengeli ve güzel bir ilişkilerinin olduğunu söyledi.

06.06.2017 - 10:28
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Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk’le ilişkisine dair Marie Claire dergisine samimi açıklamalarda bulundu.

İlişkisinde her şeyin yolunda gittiğini ifade eden Özpirinçci, ilişkisinin nasıl başladığını anlattı.

Ünlü oyuncu, aşık olduğu dönemlerde saçma sapan konuştuğunu, aptal aptal şeyler yaptığını sözlerine ekledi.

Özge Özpirinçci: Aşıkken saçma sapan konuşurum

NASIL TANIŞTIK

Özge Özpirinçci'nin röportajından bir kısım;

Şu anki ilişkin nasıl başladı?

"Biz Burak’la çok konuştuk. Bir anda, biriyle saçma sapan konuşmaya başlarsın ve bitmez ya... Evrenden bahsederken bir anda ne marka ayakkabı giydiğine kadar gider sohbet. Susmadık ve kalabalık bir ortamda farkında olmadan, sürekli ona çekilme durumunu yaşadım. Tam olarak kader bence.

Özge Özpirinçci: Aşıkken saçma sapan konuşurum

Çünkü ben Burak’la tanıştığımda yalnız kalmak istediğim bir dönemdeydim. Aslında çok net karar vermiştim. Sonra bir baktım, evren öyle istemiyormuş. Ama şu anda Burak o istediğim dönemi de yaşatıyor bana. Kendinden önce beni düşünüyor. Ben de kendimden önce onu düşündüğüm için, son derece dengeli ve güzel bir ilişkimiz var. Bu çok değerli bir şey..."

Özge Özpirinçci: Aşıkken saçma sapan konuşurum

APTAL APTAL ŞEYLER YAPIYORUM

Aşıkken nasıl bir Özge oluyorsun?

"Çok enerjik olurum. Saçma sapan konuşurum, sakarlık yaparım, aptallaşırım. “Biri şu kızın fişini çeksin” demek istersin. Asla yapmayacağım şeyleri yaparım. Şu an hâlâ âşığım. O yüzden hep aptal aptal şeyler yapıyorum. (Gülüyor) Neyse ki, mesleki delilik de olduğu için tolere ediliyor."

Özge Özpirinçci: Aşıkken saçma sapan konuşurum

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