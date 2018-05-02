taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.626
USD
4,0991
EURO
4,9288
ALTIN
172,70
PETR
73,5200

Özge Özpirinçci: Sevgilimle mutluyum

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'den cevap gibi fotoğraf geldi.

Haber Merkezi | 02.05.2018 - 12:00..
  1. Haberler
  2. Magazin

Önceki gün eski sevgilisi Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımda adı geçen Özge Özpirinçci'den cevap gibi paylaşım.

ÖZGE YORUMUNA KIZMIŞTI

Neslişah Alkoçlar'ın eşiyle paylaştığı fotoğrafa bir takipçisinden, 'Ya o değil de Özge gibi dünya doğalı bir kadından sonra senin gibi bir kadınla olması çok acayip ve çok tutarsız' yorumu gelmişti. Bunun üzerine çok sinirlenen Alkoçlar, takipçisine sert cevap vermişti.

CEVAP GELDİ

Bunun üzerine, Özge Özpirinçci, sevgilisi Burak Yamantürk ile aşk dolu kareyi Instagram hesabından paylaştı. Oyuncu, adeta çıkan haberlere 'Ben sevgilimle mutluyum' cevabını verdi.

Özge Özpirinçci: Sevgilimle mutluyum

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Şeyma Subaşı'ndan direk dansı
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Şeyma Subaşı, direk dansı yaptığı videoyu paylaştı.
Aslı Enver Murat Boz ayrılığında yeni detaylar
Şarkıcı Murat Boz ile oyuncu Aslı Enver'in 2.5 yıllık aşkı iki hafta önce sona ermişti.
Seda Sayan'ın oğlu Dominik'te aşka geldi
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, önceki gün sosyal medyada yaptığı paylaşım ile dikkati çekti.
Ahu Yağtu: Aşk geçici bir heyecan
Oyuncu Ahu Yağtu, bir dergiye verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
4 parti daha ittifak yaptı

4 parti daha ittifak yaptı

820
Fatih Erbakan'dan SP yönetimine sert sözler

Fatih Erbakan'dan SP yönetimine sert sözler

167
Haydar Baş vaatlerini açıklamaya başladı

Haydar Baş vaatlerini açıklamaya başladı

160
Bülent Arınç'ın aklındaki Erdoğan anketi

Bülent Arınç'ın aklındaki Erdoğan anketi

201
Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci

Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci

109
S&P, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

S&P, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

150
Almanlar, Cüneyt Çakır'ı eleştirdi

Almanlar, Cüneyt Çakır'ı eleştirdi

81
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM