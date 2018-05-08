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Özge Özpirinçci'nin yeğenine şiddet uygulayan bakıcı yakalandı

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından iki yaşındaki yeğeninin bakıcısı tarafından istismara uğradığını söyleyerek yardım istemişti.

Haber Merkezi | 08.05.2018 - 15:14..
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Özge Özpirinçci'nin yeğenine şiddet uygulayan bakıcı yakalandı

Kadın dizisinin başrol oyuncusu Özge Özpirinçci, 2 yaşındaki yeğeninin bakıcısı tarafından istismara uğradığını ve kamera görüntülerinin ortaya çıktığını sosyal medyadan duyurmuştu. Yaşanan istismarın ardından bakıcı kayıplara karışmıştı. Bakıcının bulunması için yardım isteyen Özpirinçci, müjdeyi verdi.

HERKESE TEŞŞEKÜR ETTİ

Bakıcı bugün yakalandı. Haberi sosyal medyadan duyuran Özge Özpirinçci herkese teşekkür etti: ''Yeğenime şiddet uygulayan kadın yakalandı. Bu süreçte destek olan herkese çok teşekkür ederim! Bir daha böyle bir yardımı kimsenin istemek zorunda kalmaması dileğiyle. Konu yargıya intikal ettiği için basının bu süreçte hassasiyetini rica ediyorum. Teşekkürler.''

İşte o bakıcı

Özge Özpirinçci'nin yeğenine şiddet uygulayan bakıcı yakalandı

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