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Özge Özpirinçci'nin yeğeninin bakıcısı konuştu

Özge Özpirinçci'nin yeğenine şiddet uygulayan bakıcının savunması ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 09.05.2018 - 11:21..
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DD

Çocuğun annesi Helin Helvacıoğlu Tozman, evlerinde yatılı kalan Özbekistan vatandaşı bakıcının, 2016 doğumlu oğlu Aren Burak'a tokat atarak kötü muamelede bulunduğunu tespit ettiklerini belirterek şikayetçi oldu. Bu arada bakıcı da kayıplara karıştı.

TUZLA'DA YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, ilk olarak bakıcının işe alımında aracılık eden kişiyi, ardından da bakıcının açık kimliğini tespit etti. "Hatice" ismini kullanan Özbekistan vatandaşı 28 yaşındaki Zurafo Ergasheva Tuzla'da gözaltına alındı.

"YAKALANACAĞIMI BİLMİYORDUM"

Özbek bakıcı ifadesinde, çocuğun poposuna öylesine vurduğunu belirterek, "Ben böyle olacağını bilmiyordum. Çocuğun annesinden de özür diledim. Pişmanım" dedi.

SERBEST BIRAKILDI

Türkiye'ye 13 Kasım 2016'da giriş yaptığı fakat oturma ve çalışma izninin olmadığı anlaşılan şüpheli Ergasheva gözaltına alınarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Ergasheva adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Özge Özpirinçci'nin yeğeninin bakıcısı konuştu

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