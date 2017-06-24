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Özge Ulusoy aşk acısı çektiğini itiraf etti

Hacı Sabancı ile 6 yıllık ilişkisini noktalayan Özge Ulusoy, ayrılık kararından sonra çok ağladığını ancak hepsini unuttuğunu söyledi.

24.06.2017 - 09:02
  1. Haberler
  2. Magazin

Manken Özge Ulusoy, Hacı Sabancı ile 6 yıllık ilişkisi sonrası sessizliğini ELLE dergisi için bozdu.

Ayrılık bizim ortak kararımızdı diyen Özge Ulusoy, ayrılık ve sonra yaşadıkları hakkında samimi itiraflarda bulundu.

"BENDEN KÜLKEDİSİ YARATTILAR"

Ulusoy, şunları söyledi: "Bitti, çünkü tükendi. Bu hikayede benden bir külkedisi yarattılar. Sınıf farklarına inanmıyorum. Herkesin insan olduğunu ve saf sevgiyle hareket ettiğini düşünüyorum.

Güzel manken Özge Ulusoy

"SEVGİ OLMADAN MÜMKÜN MÜ"

Bizim ilişkimiz de altı yıl sürdü; sevgi olmadan mümkün mü bu? Normal bir sevgili ilişkisi yaşadık, doğum günlerimizde normal hediyeler aldık.

Oysa her şey abartıldı. Gecesi 7500 euro’luk odalarda kaldığımız yazıldı.

Özge Ulusoy aşk acısı çektiğini itiraf etti

"ÇOK YORULDUM"

Ekstrem bir şey yaşıyormuşuz gibi gösterildi, ilişkim yanlış yere çekildi ve ben çok yoruldum.

"ÇOK AĞLADIM"

Ayrılık, bizim ortak kararımızdı. Tabii ki çok üzgündüm. Çok ağladım... Çok sevdiğim bir insandan ayrıldım ama doğru olan buydu. Bildiğim kadarıyla hiç aldatılmadım."

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