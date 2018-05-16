Özge Ulusoy: Ayak parmaklarımı çok seviyorum

Gelinlik ve damatlık fuarının Beyoğlu’ndaki bir otelde gerçekleşen tanıtımda Özge Ulusoy, açılışı yaptı. Güzel manken daha sonra muhabirlerin soruları yanıtladı.

"HİÇ ÇEKİNMİYORUM AÇIK AYAKKABI GİYMEKTEN"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ayaklarının fotoğrafını paylaşan Ulusoy, dikkatleri üzerine çekmişti. “Ayaklarınızı şu an göremiyoruz” diyen muhabire model, “Ayak parmaklarım olay oldu. Bale yaptığım için ayak parmaklarımda deformasyon var. Ama ben çok seviyorum onları. Hiç de çekinmiyorum açık ayakkabı giyinmekten. Bu düzelmiş hali bir de. Eski hali daha kötüydü. Ben kendimle barışık olduğum için ayak parmaklarımı çok seviyorum” dedi.