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Özge Ulusoy bir erkekte aradığı özellikleri sıraladı

Hacı Sabancı ile 6 yıllık ilişkisini sonlandıran Özge Ulusoy, karşı cinsten aradığı özelliklerden bahsetti.

05.07.2017 - 10:25
  1. Haberler
  2. Magazin

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Kendisi komik olduğu için hayatına alacağı insanın da aynı şekilde esprili olmasını istediğini söyleyen ünlü manken, aradığı diğer özellikleri ise şu şekilde sıralandı:

İŞTE KARŞI CİNSTE ARADIĞI ÖZELLİKLER

"Bol bol film izlemeli, iyi müzik dinlemeli ve kendine güvenmeli. Ayrıca merhametli olmasını isterim, hele hele ileride baba olmayı da düşünüyorsa... Benim seveceğim kişi benimle bir bütünlük oluşturmalı. Kendi kendime yetebilen bir kadınım. Annem ve babam 43 yıllık evliler ve birbirlerini bir Lego gibi tamamlıyorlar. Ben de böyle bir ilişki bekliyorum."

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