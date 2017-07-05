Özge Ulusoy bir erkekte aradığı özellikleri sıraladı

Kendisi komik olduğu için hayatına alacağı insanın da aynı şekilde esprili olmasını istediğini söyleyen ünlü manken, aradığı diğer özellikleri ise şu şekilde sıralandı:

İŞTE KARŞI CİNSTE ARADIĞI ÖZELLİKLER

"Bol bol film izlemeli, iyi müzik dinlemeli ve kendine güvenmeli. Ayrıca merhametli olmasını isterim, hele hele ileride baba olmayı da düşünüyorsa... Benim seveceğim kişi benimle bir bütünlük oluşturmalı. Kendi kendime yetebilen bir kadınım. Annem ve babam 43 yıllık evliler ve birbirlerini bir Lego gibi tamamlıyorlar. Ben de böyle bir ilişki bekliyorum."